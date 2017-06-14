Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy'un ayrılık nedeni Birce

Sarp Levendoğlu Nisan ayında eski eşi Birce Akalay’ın Can Tunalı ile flört ettiğini öğrenince, Derya Şensoy’a mesaj atmaya başlamış ve arkadaşlıkları da kısa sürede aşka dönüşmüştü. Dolu dizgin devam eden aşkta Derya Şensoy, sevgilisinden kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istedi.

DÖVME TARTIŞMASI

Posta'da yer alan habere göre, ancak 2.5 yıl evli kaldığı oyuncu Birce Akalay’ı unutamayan Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'un isteğini yerine getirmedi. Bu nedenle tartışan ikili ayrılık kararı aldı. Ayrılık sonrası Derya Şensoy soluğu Bodrum'daki arkadaşlarının yanında aldı. Şensoy, Bodrum'a gitmesine izin vermeyen eski sevgilisine nispet yaparcasına bol bol fotoğraf paylaştı.