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Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy aynı karede

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ilk kez birlikte görüntülendi.

21.05.2017 - 09:58
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Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Fenerbahçe-Real Madrid basketbol maçını birlikte izledi. Çift, gazetecilere ve canlı yayın yapan rejiye yakalanmamak için maçı VIP bölüm yerine normal tribünden takip etti. Çıkışta patlayan flaşlarla şoke olan Şensoy, “Ups! Ben bizimkilere ne diyeceğim.” diyerek tepki gösterdi.

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy aynı karede

Vatan'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre Levendoğlu ise panikleyen sevgilisine sarılarak “Seni çok seviyorum. Olacağı vardı ve oldu. Daha fazla uzatmadan gidelim.” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İkili koşar adım spor salonundan ayrıldı. Levendoğlu ile Birce Akalay’ın 3 yıllık evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy, iddiaları yalanlamış, “Ben kimsenin yuvasını yıkmadım. Söylentilerin hepsi iftira.” demişti.

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy aynı karede

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