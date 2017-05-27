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Sarp Levendoğlu'na Derya Şensoy'dan dövme resti

Birce Akalay ile yollarını ayıran Sarp Levendoğlu Derya Şensoy ile görüntülenmişti.

27.05.2017 - 09:20
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Evliliği sırasında Derya Şensoy ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Sarp Levendoğlu, boşanmanın ardından Derya Şensoy ile olan ilişkisini gizlemedi.

Sarp Levendoğlu'na Derya Şensoy'dan dövme resti

Genç oyuncu Şensoy'la birlikte Fenerbahçe - Olimpiakos Euroleague maçı sonrası kameralara yakalanan ikili, ilişkilerini de belgelemiş oldu.

Sarp Levendoğlu'na Derya Şensoy'dan dövme resti

'BİRCE' DÖVMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Sarp Levendoğlu'nun kolunda bulunan "Birce" dövmesinden rahatsız olan Derya Şensoy, ilişkinin ön şartı olarak bu dövmeyi sildirmesini istedi.

Sarp Levendoğlu'na Derya Şensoy'dan dövme resti

Henüz dövmeyi sildirmeyen Sarp Levendoğlu'nun, önümüzdeki günlerde Şensoy'un isteğini yerine getirmesi bekleniyor.

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