Sarp Levendoğlu'na Derya Şensoy'dan dövme resti

Evliliği sırasında Derya Şensoy ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Sarp Levendoğlu, boşanmanın ardından Derya Şensoy ile olan ilişkisini gizlemedi.

Genç oyuncu Şensoy'la birlikte Fenerbahçe - Olimpiakos Euroleague maçı sonrası kameralara yakalanan ikili, ilişkilerini de belgelemiş oldu.

'BİRCE' DÖVMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Sarp Levendoğlu'nun kolunda bulunan "Birce" dövmesinden rahatsız olan Derya Şensoy, ilişkinin ön şartı olarak bu dövmeyi sildirmesini istedi.

Henüz dövmeyi sildirmeyen Sarp Levendoğlu'nun, önümüzdeki günlerde Şensoy'un isteğini yerine getirmesi bekleniyor.