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Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a sokulmaya çalışan çocuk, görevliler tarafından yakalandı.

25.10.2017 - 21:26
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Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı.

AİLESİ FETÖ FİRARİSİ

Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistan’da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

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