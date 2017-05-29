Sarp ve Derya çift gitti tek paylaştı

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy birlikteliği geride bıraktığımız haftalarda Fenerbahçe basketbol takımının final karşılaşmasında ortaya çıkmıştı.

AŞK TATİLİ

Fenerbahçe-Olympiakos basket maçını izlemeye gelen ve burada muhabirlere yakalanan ikili, şimdilerde Datça’da tatil yapıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarda bu durum net bir şekilde belli olsa da ikili yalnız başlarına göründükleri paylaşımlar yaparak adeta üç maymunu oynamayı sürdürüyor.

BİRCE'Yİ ALDATMIŞTI

Sarp Levendoğlu ile 3 yıllık eşi Birce Akalay, Ocak’ta boşanmıştı. Ayrılık sebebi; Sarp Levendoğlu ile ‘Deliormanlı’ filminde birlikte oynadığı Derya Şensoy’un ilişkisiydi.