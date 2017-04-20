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SAS komandolarından kritik görev

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan SAS komandoları, bölge güvenliği için teröristlerin yerleştirdiği EYP'leri temizliyor.

20.04.2017 - 12:59
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sas

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandoları, Suriye'nin Cerablus kentindeki görevlerini başarıyla sürdürüyor.

SAS KOMANDOLARI, CERABLUS'TA PATLAYICILARI TEMİZLİYOR

Komutanlıktan yapılan açıklamada, SAS komandolarının, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında Suriye'nin Cerablus kentinde bulunduğu belirtildi.

Komandoların, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.

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