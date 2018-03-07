Şaşmaz kardeşlere yeni üye

Oyuncu kardeşler İsmail Ege Şaşmaz ile Aytaç Şaşmaz şu sıralar farklı bir mutluluk içinde. Şaşmaz ailesine yeni bir üye katıldı.

ŞAŞMAZ BEBEK GELDİ

Anne İlknur Şaşmaz geçtiğimiz hafta sonu bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Yalın ismi verildi.

İsmail Ege Şaşmaz kardeşiyle verdiği pozu "Hoşgeldin küçük prens" notu ile Instagram'da paylaştı. Aytaç Şaşmaz ise "Hoşgelsin kardeşim... hoşgeldin Yalın..." cümleleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Güneşin Kızları' dizisi ile ünlenen İsmail Ege Şaşmaz 24, şu sıralar 'Söz' dizisiyle ekranlarda olan Aytaç Şaşmaz ise 23 yaşında.