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SAT komandoları Ege'de teyakkuzda

Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

AA | 07.06.2018 - 13:24..
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan'a yönelik önlemlerini artırdı.

SAT TİMLERİNE HAZIR OL EMRİ VERİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "mavi vatan" olarak nitelendirilen denizlerdeki çalışmalar kapmasında Ege Denizi'nde bir fırkateyn ve iki hücum bot keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgeye sevk edilen Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de olası bir görev için "hazır ol" emri verildi. Ege'de ayrıca insansız hava araçlarıyla da düzenli kontrol sağlanıyor.

SAT komandoları Ege'de teyakkuzda

AKAR ZİYARET ETTİ

Öte yandan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ardından da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli fırkateynleri ziyaret ederek, her türlü göreve hazır olunduğu mesajını verdi.

Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetleyen Orgeneral Akar, iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerini yürüttüklerini belirtmiş, "Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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