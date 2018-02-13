SAT ve SAS komandoları Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktaracak.

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Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.