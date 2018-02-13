SAT ve SAS komandoları Afrin'de

22 Ocak'ta Türkiye sınırına yerleşmeye çalışan terör örgütlerine karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırını geçti.
Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Mehmetçik, örgüte darbe üstüne darbe vurdu.
ADIM ADIM AFRİN
Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken bölgeye destek birlikleri de gitti. SAT ve SAS komandoları, sınırı geçerek Afrin'e doğru ilerlemeye başladı.
Komandoların bölgede nokta operasyonları gerçekleştireceği belirtildi.