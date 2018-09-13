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Satala Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi sınırlarında yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde askeri karargah amacıyla kurulan Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

AA | 13.09.2018 - 14:10..
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Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen izin ve Gümüşhane Valiliğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki 25 kişilik ekip görev alıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ile kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-3 aydır devam ettiğini söyledi.

Satala Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor

2 BİN YILLIK TARİH

Oktay Memiş, "Zaten varlığından haberdardık ancak hocamızla beraber buradaki tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 bin yıllık bir mekanı hocamız ekibiyle birlikte ortaya çıkardı. Burası Roma İmparatorluğu döneminde 15. lejyon olarak doğuda en uçtaki askeri birliğin konuşlandığı yer. Biz yeni başladık ama en az 10 yıl kadar bu bölgede kazı çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.


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