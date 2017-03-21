Satanist cinayetinde aile 142 bin lira tazminat

İstanbul Ortaköy’de 13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken bir satanist ayininde vahşice öldürülen Şehriban Coşkunfırat’ın ailesi 16 yıl sonra cezaevinden tahliye edilen kızlarının katilleri Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’e açtığı tazminat davasında mahkeme 142 bin TL tazminata hükmetti.

"BİZİM AMACIMIZ HAYATLARININ GERİ KALANINDA BU OLAYI UNUTMAMALARIYDI"

Habertürk'ten Hayati Arıgan'a konuşan ailenin avukatı Ömer Demirbozan, "Aile tazminatı tahsil edebilirse, hayır kurumlarına bağışlayacak. Bizim amacımız Şehriban'ı vahşice katledenlerin hayatlarının geri kalanında bu olayı unutmamalarını sağlamaktı" dedi.