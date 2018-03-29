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En yüksek değerle satılan tablolar

Geçtiğimiz yıl satılan en pahalı 10 tablo arasında İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin 'Salvador Mundi' eseri 450.3 milyon dolarla rekor kırdı.

Özel Haber | 29.03.2018 - 10:00..
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En yüksek değerle satılan tablolar

Mona Lisa tablosuyla bildiğimiz 16. yüzyıl sanatçısı Leonardo da Vinci'nin tablosu Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) Amerika'da düzenlenen müzayedede 450.3 milyon dolara satılarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Salvador Mundi, 2017'de en pahalıya satılan tablo olma ünvanının sahibi oldu.

İşte yüksek fiyatla satılan diğer tablolar...

En yüksek değerle satılan tablolar

1490 yılında yapılan Salvator Mundi, İsa'nın Salvator Mundi olarak betimlendiği tablodur. 2005 yılında yeniden keşfedilmesinden bu yana, önde gelen akademisyenler tarafından Leonardo da Vinci'nin bir eseri olarak atfedildi.

En yüksek değerle satılan tablolar

UNTİTLED

Jean-Michel Basquiat ABD'li graffiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam. Basquiat, önce New York'ta graffiti sanatçısı olarak ün kazandı, ardından 1980'lerde yeni dışavurumcu tablolar çizmeye başladı. Sanatçının Untitled adlı tablosu 110.5 milyon dolarla ikinci sırada.

LABOUREUR DANS UN CHAMP

En yüksek değerle satılan tablolar

Vincent Willem van Gogh, Hollandalı izlenimci ressam. Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili şahsiyetlerinden biri olma özelliği taşıyan ressamın tablosu 81.3 milyon dolarla üçüncü sırada.

CONTRASTE DE FORMES

En yüksek değerle satılan tablolar

20. yüzyıl Paris Ekolü sanatçılarının başında gelen Fernard Léger'in toblosu 70 milyon dolarla alıcı buldu. Kendine dördüncü sırada yer buldu.

En yüksek değerle satılan tablolar

SİXTY LAST SUPPERS

Amerikalı ressam ve film yapımcısı Andy Warhol 60.9 milyon dolarla beşinci sırada.

En yüksek değerle satılan tablolar

BAUERNGARTEN

Avusturyalı ressam Gustav Klimp'in şahaseri 59.6 milyon dolarla altıncı sırada.

En yüksek değerle satılan tablolar

LA MUSE ENDORMİE

Constantin Brancusi, Romanya asıllı ressam. Önemli çalışmalarını Paris'te yapan ve Fransız vatandaşlığına geçen, uluslararası modernizm akımının başta gelen heykeltıraşlarından biridir. Sanatçının tablosu 57.4 milyon dolarla yedinci sırada.

En yüksek değerle satılan tablolar

LEDA AND THE EWAN

ABD'li ünlü ressam Cy Twombly'nin tablosu 52.9 milyon dolara satılarak sekinci sırada yer aldı.

En yüksek değerle satılan tablolar

THREE STUDİES FOR A PORTRAİT OF GEORGE DYER

İngiliz yazar, hukukçu, ressam ve devlet adamı olan Francis Bacon'un tablosu 51.8 milyon dolarla dokuzuncu sırada.

En yüksek değerle satılan tablolar

YELLOW MONTAİN

Çin sanat tarihçisi ve edebiyat ressamı olan Houang Binhong, 50.6 milyon dolarla alıcı bulan tablosu onuncu sırada.

Ergül Tosun

[email protected]

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