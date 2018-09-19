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Satın aldığı ikinci el dolabın içinden 3 külçe altın çıktı

Yaklaşık değerinin 83 bin euro olduğu söylenen altınlar, kayıp bürosuna teslim edildi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 18:56..
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Almanya'nın Bremen kentinde kullanılmış mutfak dolabı alan adam, 2,5 kilo ağırlığında 3 adet altın külçe buldu. Bir zarfın içerisinde dolabın bir bölmesinin arka duvarına yapıştırılmış olarak bulunan altınları kayıp eşya bürosuna götürdü.

ÖDÜL VERİLDİ

Yaklaşık değerinin 83 bin euro olduğu söylenen altınlara karşı adama 2 bin 500 euro ödül verildi.

Ağustos ayında kayıp bürosuna götürülen altınların sahibinin polis yardımıyla bulunduğu, sahibinin ise emekli biri olduğu açıklandı. Açıklamaya göre emekli adamın mart ayında öldüğü ve ölümünden sonra tüm yaşamını geçirdiği evindeki eşyalarında satışa çıkarıldığı belirtildi.

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