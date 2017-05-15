Satın alınan tüm ürünlerin sahibi olan 10 şirket

Çocukluğundan yaşlılığına hayatın her evresinde tercih edilen abur cubur ve diğer hazır yiyecekler için dünyada her insan mutlaka aynı markayı kullanıyor.

Çünkü satın alınan yiyeceklerden ev ürünlerine kadar birçok şey sadece 10 firmaya ait.

Bu şirketler Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods ve Mondelez...

İNFOGRAFİK TABLO YAYINLANDI

10 şirketin ve yönettikleri markaların yer aldığı bir infografik tablo hazırlandı.

Bunlar arasında en çok bilinenlerden olan Coca-Cola; içecek sektörünün en önemli oyuncularından biri ve Fanta, Sprite ve Burn gibi birçok markanın sahibi. Şirketin 2016 yılındaki geliri 41.9 milyar dolar olarak belirlendi.

Coca- Cola'nın rakip firması olarak bilinen PepsiCo; Pepsi, 7 Up, Tropicana ve Gatorade gibi birçok içecek markasının yanı sıra Doritos, Cheetos, Ruffles ve Lays gibi önemli markaların ve bunlardan başka birçok markanın sahibi. Şirket 2016 yılında 62.8 milyar dolar kazandı.

ŞİRKETLERİN 2016 YILINDAKİ GELİRLERİ DE BELLİ OLDU

Ülkemizde süt ve süt ürünleriyle tanınan ve 2016 yılında gelirinin 23.7 milyar dolar olduğu Danone; Activa, Yocrunch ve Oikos gibi yoğurt markalarının sahibi olmakla birlikte, tıbbi beslenme ürünleri ve su satıyor.

'Associated British Foods' adlı İngiliz şirketi, 2016'da 16.8 milyar dolarlık geliriyle perakendeci Primark’ın yanı sıra, Dorset Cereals ve Twinings çayları gibi markalara sahip. Kahvaltı gevrekleriyle bilinen General Mills, Yoplait, Hamburger Helper, Haagen-Dazs ve Betty Crocker gibi markaların da sahibi şirket 2016 yılında 16.6 milyar dolarlık gelir elde etti.

Kellogg’s Pringles, Eggo ve Cheez-It gibi ürülerin de sahibi ve 2016 yılında 13 milyar dolar kazandı. 35 milyar dolar gelir elde eden Mars; M&M’s, Mars, Snickers, Twix gibi çikolata markalarının yanı sıra pirinç markası Uncle Ben’s, sakız markası Orbit ve Starburst gibi birçok markanın da sahibi.

UNİLEVER GEÇEN SENE 48,3 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Daha çok atıştırmalık ürünler üreten Mondelez, ülkemizde Milka, Toblerone, Oreo ve Jacobs markalarıyla bilinmektedir. Şirket, 2016 yılında 25.9 milyar dolar gelir elde etti. Unilever ise ülkemizde Lipton, Algida, Calve ve Knorr gibi markalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirket geçen sene 48.3 milyar dolar kazandı.