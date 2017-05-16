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Satürn'ün halkalarına düşen gölgesi kısalıyor

NASA'nın Satürn keşif uydusu Cassini, bahar gün dönümü yaklaşırken gezegenin halkalarına düşen gölgenin kısalışını kayda aldı.

16.05.2017 - 06:18
  1. Haberler
  2. Teknoloji

NASA'nın internet istesinde yayınladığı fotoğrafta, Satürn'ün Güneş'e göre açı ölçüsüyle 26,7 derece eğik olan ekseninden kaynaklanan gölgenin, gezegenin kuzey yarım küresinde yaz mevsiminin yaklaşmasıyla orta A halkasına kadar gerilediği görülüyor.

Kısalmanın Satürn'ün bahar gün dönümünü yaşayacağı 2017 Mayıs ayının sonuna kadar süreceği, en sonunda gölgenin iç A halkasına kadar gerileyeceği orta ve dış A halkalarını tamamen açıkta bırakacağı belirtildi.

Cassini, en son 2009'un Ağustos ayında yaşanan güz gün dönümü öncesinde gölgeyi uzarken görüntülemişti. Gölge o zamandan bu yana kısalmaya devam etti.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyeti yürütüyor. Uydu, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede yapacağı son 22 turun ardından, 15 Eylül'de gezegen yüzeyine nihai bir dalış yaparak, Satürn'ün atmosferinde yok olacak.

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