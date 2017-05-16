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Savaş gemileri vatandaşların ziyarete açıldı

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen denizaltı, hücumbot ve firkateyn vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

16.05.2017 - 12:54
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"Denizkurdu-2017 Tatbikatı" kapsamında Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen denizaltı, hücumbot ve firkateyn vatandaşların ziyaretine açıldı.

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele sevk ve idaresinde 13 Mayıs'ta başlayan ve 26 Mayıs'a kadar Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam edecek olan tatbikattaki askeri gemilerden 3'ü Kuşadası ilçesi açıklarına geldi.

EGE PORT LİMANI'NA DEMİRLEDİ

TCG Doğanay isimli denizaltı, TCG Fırtına hücumbotu ve TCG Gemlik fırkateyn daha sonra Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi.

Askeri gemiler 2 gün boyunca vatandaşlar tarafından görülebilecek.

Gemilerin iskeleye yanaşmasının ardından limana geçen askeri personel Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Gemi komutanları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolünü ziyaret etti.

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