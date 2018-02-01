Savaş gemisindeki bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

PKK tarfından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı roketli saldırıda bir kişi yaralandı.

Bursaspor, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u kadrosuna dahil etti.

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Hırsızlar Kolombiya'da para taşıyan uçağı kaçırdı

Kolombiya'da silahlı bir grup, otoyol gişelerinden toplanan yaklaşık 610 bin dolarlık hasılatı taşıyan küçük bir kargo uçağını kaçırdı.