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Savaş gemisindeki bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Bodrum'a gelen savaş gemisinde görev yapan bir astsubay, polisler tarafından FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA | 01.02.2018 - 03:25..
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Kardak Kayalıkları’nın 22. yıldönümü nedeniyle Bodrum’a gelen savaş gemisinde görev yapan astsubay S.S.B'yi gözaltına aldı.

Savaş gemisindeki bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

ASTSUBAY SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturmasında ismi gecen S.S.B. isimli astsubayın Sakarya’ya sevk edileceği öğrenildi.

Polisler gemiye ulaşmak için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ege Denizi açıklarında duran gemiye Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırılan ekip, astsubayı gemide gözaltına aldı. Gözaltına alınan astsubayın Sakarya’ya sevk edileceği öğrenildi.

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