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Savaş isteyen Yunan bakana ekonomi hatırlatıldı

Der Speigel'e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, denizlerde kullandıkları silahlara güvendiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 07:35..
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Savaş isteyen Yunan bakana ekonomi hatırlatıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi günden güne tırmandıran bir isim olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Almanya'da yayın yapan Der Speigel dergisine konuştu.

Türkiye hakkında küstah ifadeler kullanan Yunan Bakan, Alman gazetecinin sorusuyla köşeye sıkıştı.

EKONOMİ DAYANIR MI

"Ciddi bir mali kriz döneminden geçen Yunanistan’ın Türkiye ile silahlanma yarışına dayanabilir mi?" sorusuna yanıt vermeye çalışan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki mali kaynaklara ve teknik altyapıya ülkesinin sahip olmadığını kabul etti.

"SINIRLI HARCAMALI SAVUNMA..."

"Sınırlı harcamalı savunma diye bir şey var" diyen Kocias, "Ekonomik potansiyelimize göre biz, savunmamızı güçlendiriyoruz. İyi personelimiz ve silahlarımız var. 6 adet Alman menşeili denizaltımız, denizlerde korkunç bir silah. Türkiye uçak gemisi gibi büyük projelere yatırım yapıyor, fakat Yunanistan’ın 2 bin adası var" diye konuştu.

Savaş isteyen Yunan bakana ekonomi hatırlatıldı

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