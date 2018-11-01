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Savaş Kırbaş FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı

Balyoz davası eski savcılarından Savaş Kırbaş FETÖ'ye üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 16:39..
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Savaş Kırbaş FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı

"BALYOZ Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş,  "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Savaş Kırbaş'ın "Anayasayı ihlal" ve "TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine karar verildi.

BERAAT İSTEDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Kırbaş beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kırbaş'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Kırbaş hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat karar verdi.

Heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYORDU

Eski savcı Savaş Kırbaş'ın "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadara hapsi isteniyordu.

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