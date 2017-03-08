Savaş mağduru Suriyeli kadınlar yaşadıklarını anlattı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Savaş ve Kadın" adlı program düzenledi.

Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde düzenlenen programa, Suriye'nin Halep kentinde yaşananları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran Bana Alabed, annesi Fatima Alabed ile Suriyeli aktivist İman Bedir ve yazar Esra Elönü katıldı.

Savaş ortamında yaşananlara ilişkin yaptıkları yayınla dünyanın dikkatini Halep'teki drama çekmeye çalışan Fatima Alabed, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Üç çocuk annesi olduğunu ve yavrularının gözünde korku görmeye dayanamadığını ifade eden Alabed, "Savaş süresince onların hem anneleri hem babaları oldum. Onlara güç verdim. Savaştan dolayı okula gidemediler, onlara öğretmen oldum. Savaştan dolayı sokağa çıkamıyorlardı. Hastane yoktu, evde onların doktoruydum. Bu tüm Suriyeli annelerin hayatıdır. Çocuklarım bana 'savaş ne zaman bitecek?' diye sorduklarında tahammül edemiyordum." diye konuştu.

Yaşadığı şeylerin kendisini daha da güçlendirdiğini dile getiren Alabed, şöyle devam etti:

"Bu yaşadığım şeyler beni daha güçlendirdi. Halep'teki olayları dünyaya aktarmam gerektiğini düşündüm. Sadece kendi çocuklarım için değil, Suriye'deki çocuklar için bunu yapmak istedim. Biz kadınlar imkansız olan her şeyi başarabiliriz. Buna inanmamız gerekiyor. Yapacağımız şeye inanmamız gerekiyor."

"SURİYE'YE DÖNÜP ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM"

Fatima Alabed'in kızı Bana Alabed, savaş süresince sadece 1 ay okula gidebildiğini daha sonra okulun bombardımanda yıkıldığını anlattı.

Suriye'ye dönerek öğretmen olmak istediğini ve arkadaşlarını özlediğini aktaran Bana, "Hepimiz okuldan, öğrenmekten mahrum kaldık. Bazı çocuklar açtı, üşüyordu. Ben çocuklara çok üzülüyordum. Onların yanında durmak istiyordum." dedi.

Programda Türk Kızılayı Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Eda Öztürk de kurumun saha çalışmalarını anlattı. Öztürk, Kızılay'ın Suriyeli savaş mağdurları ve sığınmacılar için 2012'de başlattığı çalışmaların halen tüm sığınmacı kamplarında ve mobil hizmet ekipleri ile Türkiye genelinde devam ettiğini dile getirdi.

"BİZE ENSAR OLDUNUZ, ALLAH SİZİ GALİP KILDI"

Suriyeli aktivist İman Bedir de ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle çocuklarının ölümüne şahit olan kadınların dramlarını fotoğraflarla anlattı. Bedir, "15 Temmuz darbe girişiminde, bize ensarlık yaptığınız için Allah size galibiyet verdi. İyi ki varsınız, iyi ki komşumuz Türkiye. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Programda kısa bir konuşma yapan Esra Elönü, Suriye'de yaşanan drama dikkati çekerek, "Ölmek istiyorum, çünkü cennette ekmek var diyen çocukları da gördük." dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise "Kızılay bir iyilik hareketi, biz de bu iyilik hareketinde en önde olmak istiyoruz. Dünyada nerede bir mazlum varsa Kızılay orada. Dün oradaydı, yarın da orada olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Kızılay diline, dinine, ırkına bakmaksızın mazlumlara yardım ediyor." şeklinde konuştu.

Kızılay görevlisi kadınların yardım hizmetlerinde yaşadıklarını anlattığı tanıtım filmi ile devam eden program, Mısır ve Suriyeli sanatçıların savaşı anlatan şarkılarıyla son buldu.