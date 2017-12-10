Savaş pilotları 'yuva'ya dönüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ihraçlar nedeniyle oluşan pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Pilot ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında 64 subay atandı.

ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığının pilot açığının ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adım pilotların özlük haklarında yapılan iyileştirmeyle atıldı.

TSK'DAN AYRILAN PİLOTLARA GERİ DÖNÜŞ İMKANI

Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. FETÖ üyelerince başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara pilot olmaları için yeni hak getirildi.

MECBURİ HİZMET SÜRESİ ARTTI

Ayrıca dış kaynaktan pilot temini için üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da özel şartlarda istihdamının önü açıldı.

Mecburi hizmet süresinin de değiştirilmesinin ardından pilotların hizmet süreleri 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bunların yanı sıra komutanlıkta görev yapan yer sınıfı personeline pilot olma imkanı sağlandı.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığında temin edilecek 195 subaydan 64'ünün ataması yapıldı, diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

'YUVA'YA DÖNÜŞ YOLU

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giden 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de bu konuda düzenlemeye gidildi.

Fiili hizmet süresinin düşürülmesi ve pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerine yönelik düzenlemelerin ardından TSK'dan ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay olabilecek.

Atanan pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak. Pilot subayların uçuş tazminatları da uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenecek.

Atanan pilot subaylardan ilgili yönetmeliğe göre sağlık yeteneklerini sonradan kaybedenlerin yükümlülükleri sona erecek. Görevlendirildikleri hava aracı tipinde sağlık dışındaki nedenlerle uçuculuk niteliğini kaybedenlerle TSK'dan ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik suçu işleyenlerin TSK ile ilişiği kesilecek ve sivil pilot sertifikaları ilişik kesme tarihinden itibaren kalan yükümlülük süresi kadar iptal edilecek. Malullük ve ölüm hariç yükümlülük süresini tamamlamadan TSK'dan ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.

GÖREV SÜRESİ DOLANLAR ESKİ FİRMALARINDA YENİDEN İSTİHDAM EDİLECEK

Pilotluğa seçim sürecine dahil edilerek buna ilişkin çağrı emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde çağrı emrine uymayanlar ile subaylığa nasıplarını müteakip atama kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde atandıkları birliklere katılış yapmayanların sivil pilot sertifikaları yükümlülük süresince iptal edilecek.

Subay nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri TSK'da görev yaptıkları sürece askıya alınacak. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilecek.