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Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

Tasavvuf öğretisinin önde gelen ismi Savaş Ş. Barkçin’nin “Bir Kutlu Sefer” kitabı okuyucularla buluştu.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 10:18..
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Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

Televizyon programlarında keyifli sohbetlerini dinlediğimiz Savaş Barkçin, derin bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kitap raflarında yerini alan yeni kitabından, tasavvuf düşünce biçimini ele alan Barkçin, bunu Anadolu’nun tarikat geleneğiyle birleştirerek çıkarımlara varıyor.

KÜLTÜR VE SANATA DAİR ÇALIŞMALAR

Ankara doğumlu yazar, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde mezun oldu. Okul hayatından sonra çeşitli görevlerde çalışan Barkçin, ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde dünya tarihi ve teorisi alanından yüksek lisans eğitimini tamamladı. Klasik Türk musikisi alanında beste ve güfteleri, klasik, halk tarzı ve serbest üslupta şiirleri, denemeleri, çocuk masalları, mizah yazıları ve kısa hikâyeleri edebiyat ve müzik kültürümüze kazandırdı.

Modern Dünyada Geleneksel İslam, 40 Makam 40 Anlam, Kalemin Dilinden, Şehirler ve Sesler, Gönül Dağı, Kalbin Aklı yayımlanmış eserlerinde bazılarıdır.

İnsan Yayınları’ndan kitapseverlerle buluşan Bir Kutlu Sefer eseri ise Barkçin’in son yapıtıdır.

Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

TÜRK İSLAM GELENEĞİNDE TASAVVUF

Türk İslam geleneğinde tasavvuf ve tarikatlar uzun bir maziyi kapsar. Yunus Emre’nin bir derviş gibi gezerek ilahiler söylediği 13. yüzyılın ortalarında yaşadığı varsayılan, Allah aşkı ile yatıp kalkan tasavvufi halk ozanı Emre’nin hümanist anlayışı toplumumuza esin kaynağı olmuştur.

Peki, neden Yunus Emre’den bahsettim?

Zira tasavvuf öğretisi denilince akla gelen büyük ozandır o. Savaş Barkçin’in de yazılarına ve sohbetlerine konu ettiği Yunus Emre, onun birçok cümlelerinde yerini almıştır.

Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

Tasavvuf ve insan

SOSYAL BİLİMLERDE TASAVVUFUN YERİ

Yazar, “Bir Kutlu Sefer” çalışmasında bahsettiğimiz bu öğeleri tarikatlar bağlamında inceleyerek yerinde saptamalar yapıyor. Barkçin’in kaleminden sadece tasavvufi öğeleri okumakla kalmayacaksınız; aynı zamanda psikoloji, felsefi, edebiyatla yoğuran satırlar bütününü göreceksiniz. Nitekim tasavvuf gibi mühim bir konuyu ele alırken onu diğer sosyal ve teknik bilim alanlarından tecrit etmek doğru olmasa gerek.

Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

Tasavvuf dini geleneğinin öncülerinden Yunus Emre

Savaş Barkçin de bunun farkında olacak ki, eserini bu bağlamda yazmış. Kitabına Tasavvuf nedir sorusuyla başlayan Barkçin, bunu Mevlevilik, Kadirilik, Bayramilik, Nakşibendilik, Halvetilik, Rifailik, Bektaşilik, Melamilik, Şazelilik gibi farklı tarikat kollarıyla açıklığa kavuşturuyor.

Savaş Ş. Barkçin’nin Bir Kutlu Sefer kitabı raflarda

Savaş Ş. Barkçin

Anadolu’nun kadim kültürünün vazgeçilmezi arasında yer alan tarikat felsefesinin ne olduğuna dair net cevaplarla donatılmış elimdeki kitap, sizin de birçok sorunuza cevap niteliği taşıyacağı konunda müsterihim.

Yazar: Savaş Ş. Barkçin

Yayınevi: İnsan Yayınları

Dili: Türkçe

I. Basım: 2017

Syf: 199

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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