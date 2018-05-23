taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.392
USD
4,8482
EURO
5,6745
ALTIN
200,91
PETR
79,0000

Savaş sireniyle oruç açan ilçe

Balıkesir Bigadiç'te yaşayanlar, oruçlarını alışılagelmişin aksine top sesiyle değil, savaş yıllarından kalma sirenle açıyor.

İHA | 23.05.2018 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDAN DA ESKİ

Bigadiç Belediyesinde bulunan ve 1. Dünya Savaşı’ndan da eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor. Belediye personeli Davut Özdur tarafından kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor.

Savaş sirenleri iftar için çalıyor VİDEO

"SİREN GELENEK HALİNE GELDİ"

Çevirme kolu, ana gövde ve ayaklardan oluşan siren ile ilgili bilgi veren Davut Özdur, "Ramazan ayında iftar ve sahurda bu gelenek haline geldi. Top Ramazan ayının ilk günü atılıyor bir de arefe günü atılıyor. Onun haricinde ilçede siren çalıyor" dedi.

Savaş sireniyle oruç açan ilçe

"İLK DEFA DUYAN PANİK OLUYOR"

Bigadiç sakinlerinden Hasan Ovalı ise "Bigadiç’te uzun yıllardır Ramazan’da siren çalmakta. Çok uzun zaman önce Bigadiç’te rahmetli bir Mehmet Amca vardı. Bigadiç’te top atışı yaparken bir kaza geçiriyor ve parmakları kopuyor. Ondan sonra ilçede siren çalmaya başlıyor. Bu da belki de Türkiye’de bir ilktir. Özellikle dışarıdan memur olarak gelenler Ramazan’ın ilk gecesi sahurda siren sesi duyunca şaşırıyorlar ve bir şey oluyor sanıyorlar. O an panik oluyor. Bu tür olayları çok duyduk" dedi.

Savaş sireniyle oruç açan ilçe

TOP, RAMAZAN'IN İLK VE SON GÜNÜ ATILIYOR

Öte yandan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, siren geleneğinin uzun yıllara dayandığını söyledi. İlçede Ramazan’ın ilk ve son günleri top atıldığını geri kalan günlerde ise siren kullanıldığını söyleyen Başkan Avcu, kullanılan sirenin tarihinin tam olarak bilinmediğini ancak 1. Dünya Savaşı zamanında da eski olabileceğini kaydetti. Başkan Avcu, eskiden barut ile patlatılan topun bir kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve bu olayın ardından siren sistemine geçildiğini söyledi.

Savaş sireniyle oruç açan ilçe

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

214
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1062
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

669
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

255
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

689
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM