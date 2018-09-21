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Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan 20 aile, 6 yıldır Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde söğüt ağaçlarının gölgesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor.

DHA | 21.09.2018 - 10:39..
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7 yıldır süren iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek, sınırdaki Hatay'a sığınan Suriyelilerin kentte en yoğun yaşadığı bölge Reyhanlı. 95 bin nüfuslu ilçeye sığınan yaklaşık 100 bin Suriyeli arasında, zor şartlar altında yaşayanlar da var.

Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor

2012 yılında İdlib'den göç eden 20 aile, Yenişehir mevkisinde söğüt ağaçlarının gölgesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor. Kadınlar, zor şartlarda çamaşır yıkayıp yemek yaparken, kocaları da günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Çadırlarda yaşamlarını sürdüren 100 Suriyeliye, zaman zaman çevredeki hayırseverler de yardım ediyor.

"ÇADIRDA HAYAT ZOR AMA GÜVENDEYİZ"

Ailelerin aralarında 'muhtar' diye hitap ettikleri 13 çocuk babası Abdulmecit El Halebi, ev kiralayacak maddi güçleri olmadığı için 6 yıldır çadırda yaşadıklarını söyledi. Suriye'de hepsinin de kendi evleri olduğunu anlatan Halebi, şöyle konuştu:

"Suriye'de savaştan önce her şey güzeldi. Evimiz vardı, her şeyimiz vardı. Savaştan kaçtık. Silah sesi, uçak sesi dayanacak gücümüz kalmamıştı. Çocuklarımız korkuyordu. 2012 yılında buraya geldik. Fakirlikten ev kiralayamadık. Bu söğüt ağaçlarının gölgesine sığındık. Çadırda yaşamak zor. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak oluyor; ama şükrediyoruz halimize. En azından güvendeyiz. Burada kimse karışmıyor bize. Normal bir hayat sürüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz."

Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor



Savaştan kaçan Suriyeli 20 aile, 6 yıldır çadırda yaşıyor

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