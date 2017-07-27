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Savcı Bülent Arınç'a verilen para cezasını az buldu

Arınç, kendisini eleştiren gazeteciye hakaret ettiği için 7 bin lira ceza almıştı.

27.07.2017 - 12:11
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TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a,  FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a hakaret etmek suçundan verilen günlüğü 20 TL'den 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası kararını, savcı az bularak Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.

AYLIK GELİRİ 12 BİN LİRA

Savcı, asgari ücret alan bir kişi ile aylık geliri 12 bin TL olan Arınç hakkında adli para cezasının gün karşılığının aynı olmasının hakkaniyet ve adalete aykırı olduğu gerekçesiyle kararın kaldırılmasını talep etti.

Savcı Bülent Arınç'a verilen para cezasını az buldu

"FETÖ'NÜN TİCARET AYAĞI" DEDİ

Bolu'da 2012'den itibaren yerel gazetede Fethullah Gülen ile ilgili birçok haber ve köşe yazısı yazan İmdat Aslan, TEM'in Bolu Dağı Mevkii'nde bulunan alışveriş merkezinin de FETÖ'nün ticaret ayağı olduğunu öne sürdü.

Savcı Bülent Arınç'a verilen para cezasını az buldu

ARINÇ'I OLUMLU ALGI OLUŞTURMAKLA SUÇLADI

Aslan, 2015 yılı Aralık ayında söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirdi.

Aslan, bu eleştirisi nedeniyle katıldığı  televizyon programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında dava açıldı.

Savcı Bülent Arınç'a verilen para cezasını az buldu

GÜNLÜĞÜ 20 TL'DEN 7 BİN 80 TL PARA CEZASI

Geçen 13 Nisan'da Bolu Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Arınç, hakaret kastı bulunmadığını söyledi.

Mahkeme, 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirdiği Arınç'a, günlüğü 20 TL'den 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.

SAVCI PARA CEZASINI AZ BULDU

Cumhuriyet Savcısı Ömer Albayrak, Arınç'a verilen para cezasını az bularak yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Savcı, Bülent Arınç'ın mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık 12 bin TL geliri olduğunu beyan ettiği hatırlatırken TCK'nın, 'En az 20 ve en fazla 100 TL olan 1 gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir' hükmündeki 52/2'nci maddesine vurgu yaptı.

GÜN KARŞILIĞI

Asgari ücretle çalışan bir sanığa verilecek adli para cezasının gün karşılığının, kişinin ekonomik durumu gereği alt sınırdan belirleneceğini ifade eden savcı, "Gelir miktarı asgari ücret olan bir kişi ile aylık geliri 12 bin TL olan mevcut sanık hakkında adli para cezasının gün karşılığının aynı olmasının hakkaniyete ve adalete aykırı olacağı su götürmez bir gerçektir. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının istinafen kaldırılması arz olunur" dedi.

Savcının talebini değerlendirecek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.

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