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İlker Başbuğ için Yüce Divan talebi

Yargıtay'ın bozmasının ardından yeniden görüşen Ergenekon davasında savcı İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirtti.

21.06.2017 - 12:12
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İlker Başbuğ için Yüce Divan talebi

Yargıtayın bozma ilamından sonra İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen Ergenekon davasının ilk duruşması başladı. Sanıkların lehine bozma kararı verildiği için duruşmaya çoğu sanık katılmazken, sanık avukatlarından hazır bulundu.

YARGITAYIN BOZMA İLAMINA UYULMASI TALEP EDİLDİ

Mahkeme başkanı avukatlara ilk olarak Yargıtayın bozma ilamına ilişkin beyanlarını sordu. Sanıklardan Kenan Temur dışında Tüm sanık ve avukatları, bozma ilamının yerinde olduğunu belirterek karara uyulmasını talep etti. Temur ise kapatılan Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında beraat kararı verdiğini ve Yargıtayın da bozma kararında kendisine verilen beraat kararını da bozduğunu hatırlatarak, yeniden beraat verilmesini talep etti.

"BU DAVA YOK HÜKMÜNDEDİR"

Daha sonra söz alan sanıklardan avukat Yusuf Erikel, "Teröristin yazdığı iddianame yok hükmünde sayılması gerekir. Beni, davada avukat iken sanık yaptılar. Kansere yakalandım ve 7 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Bu dava FETÖ'nün kumpası davasıdır. Bu nedenle dava yok hükmündedir ve düşürülmelidir" diye konuştu.

KERİNÇSİZ CUMHURİYET GAZETESİ SALDIRISININ AYRILMASINI İSTEDİ

Söz alan davanın sanıklarından Avukat Kemal Kerinçsiz, aynı zaman da sanık avukatı olarak davada yer aldığını belirterek, Ergenekon davasına eklenen Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması ve Danıştay saldırısı gibi 22 dosyanın ayrılmasını sadece Ergenekon'un 3 ana dosyası üzerinden değerlendirme yapılmasını istedi. Birçok avukat ve sanık da söz alarak derhal beraat kararı verilmesini istedi.

SAVCI: OLMAYAN ÖRGÜTÜN OLMAYAN YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE CEZA BERİLEMEZ...

Söz alan Duruşma savcısı ölen 11 sanık hakkında düşme kararı verilmesini isteyerek, birleşen tüm dosya içeriğinde haklarında örgüt yöneticisi, üyeliği ve örgüte yardım suçundan dava açılan 113 sanığın "Ergenekon terör örgütünün kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanmadığı, bu nedenle olmayan bir terör örgütünün yöneticisi, üyesi ve yardım edeni olmayacağından bu suçların işlenmesinin söz konusu olamadığı" belirtilerek beraat kararı verilmesine ve dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

HÜKÜMETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN UNSURU OLUŞMADI

Savcı, hükümete karşı işlendiği iddia adilen suçların unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıklar, Bedrettin Dalan, Turan Çömez, Mehmet Haberal'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

ALPARSLAN ARSLAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN

Savcı, Danıştay saldırı davası ile bu davanın sanıkları arasında bağlantı bulunamadığından yetkisizlik kararı verilerek ayrılmasını, saldırgan Alparslan Arslan'ın ise delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verilmesini, silah temin eden 4 kişi hakkında ise yargılamanın devamına karar verilmesini talep etti.

İLKER BAŞBUĞ İLE 19 ESKİ KOMUTANIN DOSYASININ AYRIMASINI TALEP ETTİ

İlker Başbuğ'un söz konusu dönemde Genelkurmay Başkanı olduğunu belirten savcı, söz konusu suçlardan dolayı "yüce divanda yargılanırlar" hükmü çerçevesinde Başbuğ dahil eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız, Nusret Taşdelen'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılamasının durdurulmasına hükmedilerek dosyanın ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

ASKERLERLERİN AVUKATLARI BERAAT VERİLMESİNİ İSTEDİ

Başbuğ ve adı geçen eski komutanlar savcının bu yöndeki talebine tepki gösterdi. Dosyanın ayrılarak yüce divana sunulmasının davayı uzatacağını ve yarar sağlamayacağını belirterek, derhal beraat kararı verilmesini istedi. Avukatlar ayrıca bu durumu FETÖ'nün aleyhe kullanabileceğini ifade etti. Duruşma devam ediyor.

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