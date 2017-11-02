Savcı Erhan Çelik ve Seren Serengil'in hapsini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 10. ve 11. Aile Mahkemeleri'ne iki ayrı yazı göndererek, Gülben Ergen'in şikayeti üzerine mahkemelerin aldığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Erhan Çelik ve Seren Serengil hakkında "Zorlama hapis kararı" verilmesini istedi.

İKİSİNİ DE ŞİKAYET ETTİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 4 Ekim 2017 tarihinde eski eşi Erhan Çelik'in davacının işyerlerine ve evine yaklaşmaması ve iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi için uyarılmasına karar verdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in buna uymaması durumunda 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hakkında zorlama hapis cezası uygulanacağını ihtar etti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde Seren Serengil'in 6 ay süre ile önleyici koruma tedbiri kapsamında 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama kararı almıştı.