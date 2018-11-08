Savcı Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama talebi

Doktorlardan aidat adı altında adeta haraç toplayan Türk Tabipler Birliği, gelirleri kesileceği için yeni yasaya CHP ile karşı çıktı.

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Koçluk son zamanların gözde mesleği olmaya aday

İş ve özel hayatlarında daha başarılı olmak isteyen insanlarla çalışanların verimliliğini arttırmak isteyen şirketlerin en çok başvurduğu Koçluk, son yılların yıldızı parlayan mesleği oldu.