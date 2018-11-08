taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44505
Euro
6.23045
Altın
1223.0235
Borsa
93657.82
Gram Altın
214.108

Savcı Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama talebi

Adil Öksüz'ü serbest bırakan savcı Ferhat Sarıkaya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA | 08.11.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, geçen hafta Şemdinli savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'nın ikinci kez meslekten ihracına karar vermişti.

Meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.

Savcı Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama talebi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

98
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

59
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

120
AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

137
Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

108
Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

116
Çağla Şıkel, Emre Altuğ'u sildi

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'u sildi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM