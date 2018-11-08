Savcı Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama talebi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, geçen hafta Şemdinli savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'nın ikinci kez meslekten ihracına karar vermişti.
Meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İTİRAFÇI OLMUŞTU
Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.