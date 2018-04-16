taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.846
USD
4,0912
EURO
5,0606
ALTIN
176,88
PETR
71,6200

Savcı olduğunu söyleyerek iki arkadaşını gözaltına aldırdı

Adana'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldıran Nedim M., yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.

DHA | 16.04.2018 - 12:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da 155 Polis İmdat Hattı'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı' olarak tanıttı.

E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi. Polis bunun üzerine, belirtilen adrese giderek E.Y. ve F.M.'yi yakaladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcınını böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı.

"ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Emniyete götürülen zanlı buradaki sorgusunda, iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini 'savcı' olarak tanıttığını söyledi. 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.

Savcı olduğunu söyleyerek iki arkadaşını gözaltına aldırdı



Savcı olduğunu söyleyerek iki arkadaşını gözaltına aldırdı



Savcı olduğunu söyleyerek iki arkadaşını gözaltına aldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi
Başbakan, Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bayrağı indirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin genç nüfusa ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde "Artık devlet olarak ticaretin içinde yer almayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakacağız." açıklamasında bulundu.
Trump'ın bırakılmasını istediği rahip hakim karşısında
FETÖ ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakim karşısına çıkıyor.
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı
Aksaray'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çift, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere gülerek poz verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

94
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

152
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

44
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

88
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

115
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

81
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM