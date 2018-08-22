Savcı Sayan: Ağrı'yı tefeciler rehin almış

Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"TEFECİLERİN ÇOĞU HDP'DE SİYASET YAPIYOR"

"Bayram tatilimi memleketim Ağrı’da geçiriyorum. Gördüğüm bir gerçeği kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyorum. Çünkü; haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Tefeciler şehiri rehin almış. Aylık yüzde 25/30, yıllık yüzde 120/130 faizle para ve ürün satıyorlar.

Çiftçi, esnaf, memur ve işçiler adeta rehin alınmış. Konuşanları dövüyorlar. İlginçtir ki tefecilerin çoğu HDP’de siyaset yapıyor. Çoğu HDP Belediye meclisi yada il ve ilçe teşkilatlarında üyedirler.

"İNSANLAR EVLERİNİ BIRAKIP KAÇMIŞ"

Çiftçinin ürününü faize sayıp götürüyorlar. Memurların kredi kartı tefecilerin elinde. Bir çok aile dağılmış. İnsanlar evlerini bırakıp kaçmış. Tefeciler HDP’yi tehdit aracı olarak kullanıyorlar. Bir çok insanın tapusunu ele geçirmişler. Ben bir insan ve siyasetçi olarak çok rahatsız oldum.

"HİÇBİR MAL VARLIĞI OLMAYANLAR BUGÜN İLÇENİN EN BÜYÜK TEFECİLERİ"

Devlet buna el atmalı ve bunu yapanların cezasız kalmaması gerekir. Yoksa ilimiz kayıp. Tutak benim ilçem, düne kadar hiçbir mal varlığı olmayanlar, bugün ilçenin en büyük tefecileri. İlçeden kaçan kaçana. Üstelik milyonlarca faizle satışlarına rahmen tek kuruş vergi vermiyorlar. Bütün yetkililere çağrıda bulunuyorum. Bu zulümü sonlandırın. HDP’de bu üyelerini sorgulamalı."