Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan, dün akşam Ankara'da Erzurum Karacasuyu Köyü Derneği'nin toplantısındayken kalp krizi geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Konuyla ilgili Sayan'ın Basın Bürosu tarafından Twitter hesabında yapılan açıklama ise şu şekilde; "Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren Savcı Sayan, en yakın hastaneden sonra üniversite hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli tetkikler sonucunda anjio yapılmıştır. Şu anda üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. Sağlık durumu iyi olup sevenlerine ve kamuoyuna saygıla duyurulur.‬"