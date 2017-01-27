Savcı Sayan'dan Baykal'a refenrandum çağrısı

Sporcusundan sanatçısına politikacısından memuruna büyük ilgi toplayan kampanyada en ilginç çağrılardan biri Eski CHP'li Savcı Sayan'dan eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a geldi.

"BİZ SİZİ DİNLEDİK, ŞİMDİ SİZ BİZİ DİNLEYİN"

Sayan çağrısında; 'Sayın Genel Başkanım Sayın Baykal, biz yıllarca sizi dinledik bu defa da siz bizi dinleyin... Güçlü bir lider güçlü bir Türkiye için, Referandumda evet diyeceğim. Siz de var mısınız?' şeklinde seslendi.

BAYKAL'DAN HENÜZ SES YOK

Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın bu çağrıya nasıl cevap vereceği merak konusu...

Savcı Sayan'dan Baykal'a referandum çağrısı VİDEO