taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2706
Euro
7.3093
Altın
1196.4265
Borsa
94631.25
Gram Altın
240.679

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Ağrılı siyasetçi Savcı Sayan'ın Kürtler üzerine yaptığı analiz ırkçılık suçlamalarını da beraberinde getirdi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan, Twitter hesabından Kürtler hakkında tartışmaların fitilini ateşleyen bir yorumda bulundu.

"Bir koyun için adam öldürüp, 500 koyun verip barışan zihniyete Kürt zihniyeti denir.." diyen Sayan, bazı kullanıcılar tarafından hedef haline getirilmek istendi.

Bu ifadeyi ırkçı bir yorum olarak nitelendiren kullanıcıların yanı sıra, Savcı Sayan'ın sözlerini "Kürtlerin mertliğini kastediyor" şeklinde yorumlayanlar da oldu.

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

"KÜRTLERİN İÇİNDE YAŞAYAN KANGRENİK SORUN"

Gelen tepkiler üzerine Savcı Sayan, "Bu twitin altındaki yorumlara göz attım. Savcı Bey'i ırkçılıkla ithamdan tutun çeşitli hakaretlere varan türlü türlü yorumlar var. Savcı Bey Kürtlerin içinde yaşayan kangrenik bir soruna, sosyolojik bir vakaya, bir gerçeğe temas etmiş ve bundan dolayı çektiği acıyı dile getirmiş." ifadelerinin yer aldığı bir tweet'i RT etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

68
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

158
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

106
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

81
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

66
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

103
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM