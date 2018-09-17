Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan, Twitter hesabından Kürtler hakkında tartışmaların fitilini ateşleyen bir yorumda bulundu.

"Bir koyun için adam öldürüp, 500 koyun verip barışan zihniyete Kürt zihniyeti denir.." diyen Sayan, bazı kullanıcılar tarafından hedef haline getirilmek istendi.

Bu ifadeyi ırkçı bir yorum olarak nitelendiren kullanıcıların yanı sıra, Savcı Sayan'ın sözlerini "Kürtlerin mertliğini kastediyor" şeklinde yorumlayanlar da oldu.

"KÜRTLERİN İÇİNDE YAŞAYAN KANGRENİK SORUN"

Gelen tepkiler üzerine Savcı Sayan, "Bu twitin altındaki yorumlara göz attım. Savcı Bey'i ırkçılıkla ithamdan tutun çeşitli hakaretlere varan türlü türlü yorumlar var. Savcı Bey Kürtlerin içinde yaşayan kangrenik bir soruna, sosyolojik bir vakaya, bir gerçeğe temas etmiş ve bundan dolayı çektiği acıyı dile getirmiş." ifadelerinin yer aldığı bir tweet'i RT etti.