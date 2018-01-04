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Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

ABD'deki tiyatro mahkemede jürinin Hakan Atilla'yı 5 ithamdan suçlu bulmasının ardından, New York Güney Bölge Federal Savcılığı açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 01:15..
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Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

New York Güney Bölge Savcı Vekili Joon Kim'in yürüttüğü dava hakkında yapılan açıklamada, "Ya ABD doları ile işlem yapan uluslararası bankacılık sisteminin bir parçası olursunuz ya da sonuçlarına katlanırsınız" ifadeleri dikkat çekti.

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

New York Güney Bölge Savcı Vekili Joon Kim

"İKİSİ DE HÜKÜM GİYMEKLE KARŞI KARŞIYA"

New York Güney Bölge Savcı Vekili Joon Kim'in adıyla yapılan açıklmada; "Jüri Halkbank'ın üst düzey yetkilisi Hakan Atilla'yı oy birliği ile mahkum etti. Reza Zarrab'ın da suçunu itiraf etmesiyle birlikte, bu iki adam ciddi federal suçlardan hüküm giymekle karşı karşıyalar" denildi.

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

"HEM ABD İLE HEM DE YAPTIRIM UYGULANAN ÜLKELER İLE ÇALIŞAMAZSINIZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi;

"Yabancı banka ve bankerlerin bir seçeneği var; ya İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere yardım edersiniz, ya da ABD doları ile işlem yapan uluslararası bankacılık sisteminin bir parçası olursunuz. Ancak her ikisini birden yapamazsınız. Eğer Atilla'nın yaptığı gibi, sürekli ABD Hazine yetkililerine yalan söyler ve sahte belgeler hazırlarsanız -ki bunlar ABD'in İran'a yönelik yaptırım sisteminden milyarlarca dolarlık İran petrol parası kaçırmanın gizli sisteminin bir parçasıydı- sonuçlarına katlanırsınız. Atilla'nın yaptığı seçimin sonucu, bir Amerikan mahkemesinde mahkum olmak oldu."

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

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