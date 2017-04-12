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Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, bonzaiden ölen 26 yaşındaki Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu harabe binanın duvarındaki yazıyı paylaştı.

12.04.2017 - 14:40
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Kentte bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki harabe binada ölü bulundu.

Bilge'nin sentetik uyuşturucu bonzai kullanması sonucu öldüğü ön inceleme raporunda belirtildi.

'BURADA UÇUŞLAR BEDAVA'

Cesedin bulunduğu binada inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ünlü, duvardaki "Burada uçuşlar bedava' yazısını fotoğraflayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Savcı Ünlü, fotoğrafın altına, "Bugün bunu olay yerinden çektim. Duvarda 'Burada uçuşlar bedava' yazıyor. Maalesef altında ücret olarak genç bir vatandaşımız cansız uzanıyor. Dünyayı kurtarmak için doğmadık belki ama keşke...'hoş bir seda' bırakabilsek." notunu yazdı.

Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım
Bonzaiden ölen Aşkın Bilge için Hz. Ali Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba İsmail Bilge, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Bilge'nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

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