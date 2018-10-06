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Savcılık, kayıp Suudi gazetesi için soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulması hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

AA | 06.10.2018 - 19:24..
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

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