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Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Burdur Cumhuriyet Savcılığı, Reina saldırısının planlayıcılarından olan Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S.'nin yakalandığını açıkladı.

14.02.2017 - 11:58
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reina

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir IŞİD üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve cumartesi tutuklanan Abdülgadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ A.S HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

2 gün önce yakalandığı belirtilen ve Antalya nüfusuna kayıtlı erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

 

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