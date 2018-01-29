Savcılık, Tabipler Birliği hakkında soruşturma başlattı

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, gerçek adıyla Vagner Silva de Souza. Kendisine Love (aşk) lakabının nasıl takıldığını anlattı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin operasyonunun bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini belirtti.

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Ümraniye- Sancaktepe metrosu çalışmaları devam ediyor

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe Metro Hattı'nın 2. Kısmı için çalışmalar sürüyor. Bu hatla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım daha da kolaylaşacak.