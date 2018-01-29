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Savcılık, Tabipler Birliği hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi Üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İHA | 29.01.2018 - 16:07..
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Savcılık, Tabipler Birliği hakkında soruşturma başlattı

TSK'nın Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na STK'la destek olurken Türk Tabipler Birliği "savaş halk sorunudur" diyerek tepki göstermişti.

TTB'nin açıklaması kamuoyunda çokça tepki görürken İçişleri Bakanlığı ise dün konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

SAVCILIK DA SORUŞTURMA AÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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