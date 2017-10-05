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Savcının şehit edilmesiyle ilgili 2 tutuklama

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makam odasında şehit eden 2 teröriste yardım eden 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.10.2017 - 10:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K ile C.Ö isimli şüpheliler adliyeye getirildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgulanan şüphelilerden M.K'nin, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından; iki teröristi olay öncesi evinde barındırdığı hususu halen araştırılan, ancak muhtelif tarihlerde örgüt mensuplarını evinde barındırmakla suçlanan şüpheli C.Ö'nün ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanması talep edildi.

İki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcının şehit edilmesiyle ilgili 2 tutuklamaŞehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz

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