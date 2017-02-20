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Save the Children'dan Musul'daki çocuklar için uyarı

Save the Children, Musul'un batısını kurtarmaya yönelik operasyonla ilgili uyarıda bulundu.

20.02.2017 - 03:27
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  2. Dünya

Londra merkezli sivil toplum örgütü "Save the Children"dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri ile ABD dahil olmak üzere müttefikleri, çocuklara ve ailelerine zarar gelmesini önlemek için ellerinden geleni yapmalılar, şehrin içine ilerledikçe okullar ve hastaneler gibi sivil binalardan uzak durmalılar.” ifadeleri kullanıldı.

Musul’da verilecek sokak savaşında kullanılacak mühimmatın önemine de dikkat çekilen açıklamada, "Musul'un batısında 350 bin çocuğun mahsur bulunduğu değerlendiriliyor. Top ateşinin ve sair patlayıcı maddelerin bu dar, yoğun nüfuslu sokaklardaki etkisi bugüne kadar görmediğimiz kadar ölümcül olacak ve ayrım gözetmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Save the Children'dan Musul'daki çocuklar için uyarı

"SİVİLLER İÇİN KAÇIŞ YOLLARI OLUŞTURULMALI"

DEAŞ’ın tehdidi altındaki pek çok aile için şehirden kaçmanın bir seçenek olmadığı belirtilen açıklamada, kentte ayrıca gıda, su ve ilaç sıkıntısı bulunduğu vurgulandı.

Kentte kalan çocukların bombalar, çapraz ateş ve açlık ile infaz ve keskin nişancı ateşi arasında kaldığı ifade edilen açıklamada, "Siviller için en kısa zamanda güvenli kaçış yolları oluşturulmalı." ifadeleri kullanıldı.

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