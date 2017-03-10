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Şavşat halkı yaralı karaca için seferber oldu

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaralı karacayı tedavi ettirmek için ilgili kurumlar ve vatandaşlar büyük çaba sarf etti.

10.03.2017 - 09:04
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Yapımı devam eden Şavşat-Ardahan çevre yolu duvarından yola atlayarak bacaklarını kırdığı tahmin edilen karacayı fark eden yol inşaatında çalışan iş makinesi operatörü Kadir Yeşilçiçek aracından inerek dereye düşmekte olan karacayı yakalayarak tedavisinin yapılması için iş yerine ait bir minibüsle ilçe merkezine getirdi.

Şavşat halkı yaralı karaca için seferber oldu

Yaralı karaca, Milli Parklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü çalışanlarına teslim edilirken, karacaya ilk müdahale veterinerler Hasan Katık ve Gökçen Çalışkan tarafından yapıldı.

Veteriner Hekim Gökçen Çalışkan, karacanın durumu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bize yaralı olarak gelen karaca 7-8 yaşlarında ve erkek. Karaca duvardan atladığı için ön sağ bacak ve arka sol bacak parçalı kırık tespit ettik. Karacanın acı çekmemesi ve kırıkların çırpınma neticesinde daha fazla hasar oluşmaması için ön müdahaleyi yaptık. Kırıklar çok fazla olduğu için Kars Veteriner Fakültesi yetkilileri ile hocalarımızla görüştük. Kars’a gönderilmesine karar verdik. Duyarlı vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yakalayıp getirmeseydi kesinlikle ölüme terk edilmiş olurdu. Karacayı özel araçla Kars Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderiyoruz." dedi.Şavşat halkı yaralı karaca için seferber oldu

Yaralı Karacayı duvardan atlayıp bacaklarının kırıldığını gören iş makinesi operatörü Kadir Yeşilçiçek ise yaptığı açıklamada “Hemen iş makinesini durdurdum ve Karaca dereye düşmek üzereyken yakaladım. Yolu yapan şirketimize ait bir minibüs ile diğer arkadaşlarımın da yardımı ile tedavi amaçlı ilçe merkezine götürdüm. Oda bir can onu o halde görmek beni çok üzdü. Şu anda emin ellerde olduğu ve bacakları iyileştikten sonra tekrar doğal yaşamına döneceği için çok mutluyum.” diye konuştu.

Yaralı Karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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