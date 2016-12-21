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Savunma Bakanlığı'ndan tecil süresi açıklaması

Bakanlık "askerlik tecil süreleri geri çekildi" iddialarının yanlış yorumlamadan kaynaklandığını, değişiklik olmadığını duyurdu.

21.12.2016 - 12:45
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Savunma Bakanlığı'ndan tecil süresi açıklaması

Savunma Bakanlığı'ndan tecil süresi açıklaması

Çeşitli forumlarda, sözlüklerde ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddia asker adaylarını harekete geçirdi.

Buna göre "askerlik tecil süreleri" geri çekilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesi üzerinden bu dedikodulara 3 maddeyle açıklık getirdi:

İLK 2 MADDEDE TECİL SÜRESİNİN NASIL HESAPLANDIĞI HATIRLATILDI

1. Öğrenci ertelemeleri 1111 sayılı Kanunun 35'nci Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisan eğitimde 29 yaşını aşmamakta Lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir.

2. Öğrencilerin mezuniyeti veya okulu terk etmelerinde ise, bu ertelemeleri iptal edilerek yükümlülerin yoklama için gerekli işlemleri başlatılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler.

YANLIŞ YORUMLAMADAN KAYNAKLANIYOR, DEĞİŞİKLİK YOK

3. Örneğin 2012'de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu nedenle, basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı, uygulamada bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

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