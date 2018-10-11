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Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirildi" denildi.

AA | 11.10.2018 - 19:13..
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Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

Savunam Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

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