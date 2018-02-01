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Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, projelerin gözden geçirilerek yeni kararların alındığını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 02:40..
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Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Yapılan yasal düzenlemeler sonrasında ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Savunma Sanayii İcra Komitesi, 55 projenin değerlendirildiği ve yeni kararların alındığını belirtti.

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

9,4 MİLYAR DOLARLIK 55 PROJE

Gerçekleştirilen toplantının ardından, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve güvenlik güçlerinin gücüne güç katan yerli ve millî sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirildi ve yeni kararlar alındı" ifadeleri kullanıldı.

Toplam 9.4 milyar Dolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

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