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Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

Güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen 'Kanatlı Güdüm Kiti’nin seri üretimine başlandı.

AA | 04.12.2017 - 12:43..
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Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), savunma sanayiisinde geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmeye devam ediyor.

Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen KGK'nin seri üretimine başlandı.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KULLANILIYOR

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmaların önemli bir örneğini oluşturuyor.

Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

Mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK’nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayiisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu.

Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK’da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı

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