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Savunma sanayisi yatırımları teknolojimizi geliştiriyor

CERN Sanayi Temsilcisi Kızıltoprak, savunma sanayisine yapılan yatırımlar sayesinde CERN'e parça üretecek firmaların arttığını açıkladı.

15.10.2017 - 22:47
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Bilim dünyasına yaptığı katkılarla gündeme gelen CERN, bu defa farklı bir şekilde dikkat çekiyor.

Türkiye'nin 2015 yılında ortak üye olduğu CERN'e her geçen gün parça üreten Türk firmaların sayısı da artıyor.

TÜRKİYE CERN'DEN ÜST ÜSTE İHALELER ALIYOR

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek Özel programına katılan Türkiye CERN Sanayi İrtibat Temsilcisi Hakan Kızıltoprak, Türk firmalarının 2,5 yıl gibi bir sürede ürettikleri parçalarla güven kazandığını ve üst üste ihaleler aldığını söyledi.

Savunma sanayisi yatırımları Türk teknolojisine katkı sağlıyor VİDEO

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETEN 2 BİN 500 FİRMAMIZ VAR"

Kızıltoprak, ülkemizde CERN'e üretim yapabilecek kapasitedeki firmalar hakkında da; "Orta, orta-yüksek ve yüksek teknolojide üretim yapabilecek 6 bin firmamız var. Bunlardan 2 bin, 2 bin 500'ü ise oldukça iyi işler yapan firmalar.

"SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARI GELİŞTİRDİ"

Son yıllarda savunma sanayisine yapılan yatırımlar bu firmaların gelişmesine büyük katkı sundu. Teknolojiyi iyi takip eder ve uygulayabilir bir seviyeye geldik. Bu firmalar savunma sanayisi haricinde başka alanlarda da çalışmaya başladılar." diye konuştu.

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