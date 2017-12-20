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Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e ulaştı

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Müsteşarlık bünyesinde yürütülen proje sayısının 600'e ulaştığını bildirdi.

AA | 20.12.2017 - 14:24..
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Sektör Meclisi, TOBB Birlik Merkezi'nde toplandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ve sanayicilerden beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün, "Güçlü Türkiye" için beklentilerden fazlasını yapması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "seferberlik talimatını" savunma sanayisinde hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e ulaştı

"SAVUNMA PROJELERİ 600'E ULAŞTI"

Göreve başladığında Müsteşarlık bünyesinde 300 civarındaki proje sayısının 600'e ulaştığını belirten Demir, "Projelerden 50'si 2017'de başladı. Elimizde Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde çıkan 22 karara ilaveten yaklaşık 40 proje imza aşamasında bekliyor." dedi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarında önemli teslimatlar yapıldığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Akıllı bombalar, kanatlı güdüm kitleri, hassas güdüm kitleri, lazer güdüm kitleri, nüfuz edici bomba gibi imalatlarda önemli mesafeler kaydettik ve teslimatlara başladık. ABD'den geçmiş yıllarda defalarca isteyip bir kısmını nazla, niyazla gecikmeli de olsa alabildiğimiz, daha sonra yapıp kullanmaya başladığımız hassas güdüm kitleri konusunda aldığımız mesafe önemli. Geçen ay Başbakanımızın ziyareti sırasında bize görüşmelerde 'Ne isteyelim, var mı bir talebiniz' diye sorduklarında gönül rahatlığıyla 'Hiçbir şey istemiyoruz, bunu bildirebilirsiniz' dedik."

Hava ve kara araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla ilgili alanlarda geliştirme projelerini başlattıklarına işaret eden Demir, Milli Piyade Tüfeği teslimatlarının devam ettiğini dile getirdi.

Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e ulaştı

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar Kuveyt'teki fuarda, Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergiledi.

YERLİ FÜZE SİSTEMİ PROJELERİ

Müsteşarlık bünyesinde çok sayıda Ar-Ge projesinin başlatıldığına değinen Demir, "Son günlerin popüler konusu S-400'ler varken ısrarla milli hava savunma füze sistemi çalışmamızın başladığını ve şirketlerimizin bu çalışmaları devam ettiğini belirtiyoruz. Özellikle Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U gibi sistemlerin çalışmalarının şu anda yapıldığını vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Demir, bugüne kadar bin 100'den fazla Kirpi, 300'ün üzerinde Kobra, 230'u aşkın Ejder Yalçın zırhlı aracının Silahlı Kuvvetlere verildiğini bildirdi.

Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e ulaştı

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan Otokar fuarda, Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergiledi.

Altay tankının seri üretimi için teklifleri aldıklarını belirten Demir, "Değerlendirmenin akabinde hızla seri üretim faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.

26 ATAK, 43 İHA KULLANIMDA

Demir, ATAK helikopterinin 26'ncısının teslim edildiğini, 27'ncisinin hazırlıklarının sürdüğünü; 38'i taktik, 5'i operatif 43 insansız hava aracının hizmet verdiğini, bunların yaklaşık 10'unun silahlı olarak kullanıldığını söyledi.

İsmail Demir, "Uzun menzilli karadan karaya füze teslimatlarımız devam ediyor, Bora ve Kasırga füzelerimizin imalatları sürdürülüyor." dedi.

Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e ulaştı

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan Türk firmalardan Nurol Makina, Ejder TOMA ve 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı sergiledi.

"CESARET, YÜREK VE ADANMIŞLIK GEREK"

Demir, sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bunlara yenilerini ekleyecekleri belirtti.

İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na benzer yeni yarışmalar düzenleyeceklerini anlatan Demir, bu konudaki projelere sanayicilerden destek ve katkı vermesini beklediklerini dile getirdi.

Demir, insan kaynağına yapılan yatırımın en önemli ayaklarından birini, sürpriz etkisi yapacak teknolojilerin hayata geçirilmesi ve buna uygun bir ortamın yaratılması olarak gördüklerini vurguladı.

Savunma sanayisine seferberlik ruhuyla katılmak gerektiğine işaret eden Demir, "Sanayicilerimiz başta olmak üzere bu ruhu derinden hissetmek gerekiyor. Sanayicilik bir anlamda kahramanlıktır. Kolay para kazanılabilecek bir dizi alan varken parayı savunma sanayisine yatırmak ve burada çok büyük kazanç beklemek akıllı değil, cesaret, yürek ve adanmışlık işidir." değerlendirmesinde bulundu.

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