taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9348
EURO
4,8574
ALTIN
166,53
PETR
66,5600

Savunma sanayisine yerli çelik

MKEK Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası'nda yapımı bitirilen çelikhane ile savunma sanayisinin çelik ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor.

İHA | 20.03.2018 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Savunma sanayisine yerli çelik

Ülkenin yerli savunma gücünde yer alan Fırtına ve Panter Obüsü, Altay Tankı gibi muharebe araçlarının silah sistemleri, uluslararası çapta takdir edilen nüfuz edici bomba ve çeşitli uçak füzelerinin çelik dış yüzeylerinin hem dökümleri hem de işlenmesi bu fabrikada yapılıyor.

Savunma sanayisine yerli çelik

Fabrika içerisine yeni kurulan gelişmiş teknoloji sistemlerine sahip çelikhane ise üretimin hem gelişmesini hem de hızlanmasını sağlıyor.

Savunma sanayisine yerli çelik

"EN MODERN ÇELİKHANE"

Çelik üretim tesisi hakkında konuşan Fabrika Müdürü Gündüz Güler, "Şu anda Türkiye'mizde kaliteli çelik alanında kurulmuş, en yeni ve en modern çelikhanede bulunuyorsunuz. Buradan ürettiğimiz çelikler, dövme yöntemiyle şekillendirilerek özellikle silah ve mühimmat üretiminde ihtiyaç olan çelikler üretilmektedir. Burada ağır silah malzemelerinin üretimlerini yapmaktayız. Bilindiği gibi ark ocaklarında sekonder metalürji uygulanarak, ark ocağı, pota ocağı ve vakum sistemiyle son derece homojen ve temiz bir çelik üretimi sağlıyoruz. Temizlikten kastettiğimiz şey, oksijen, azot ve hidrojen gazlarından temizlenmiş, özellikle nonmetalik inklüzyonlardan temizlenmiş son derece homojen çelik üretimidir. Modern çelikhanemizde biz bunu sağlıyoruz. Bugün itibariyle savunma sanayisinin ihtiyacı olan tüm kaliteli çelik türlerini üretebilecek yetenekteyiz. Aralık ayında başladığımız deneme üretimleri, şu anda namlu çelikleri de dahil tamamlanmak üzere. Mart ayı sonuna kadar performans testlerini de tamamladığımız zaman, çelikhanemizi resmen devreye almış olacağız." dedi.

Savunma sanayisine yerli çelik

DIŞA BAĞLILIĞI AZALTACAK

Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelikhanesi, üretim için MKEK’e bağlı Hurda Müdürlüğünden elde edilen hurdaları kullanıyor. Hurda ürünler ergitilerek oluşturulan alaşımdan yeniden kullanılabilir, kaliteli çelik üretiliyor. Çelikhane, savunma sanayisinde ülkenin dışa bağımlılığının önlenmesi açısından büyük öneme sahip.

Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 116.033,32 puandan başladı.
Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 1,3 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı.
Altının gramı güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 140.400 puandan başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

127
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

39
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

39
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

59
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

90
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM