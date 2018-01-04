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Savunmada ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayiinin son yıllarda gösterdiği gelişim, çeşitli platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda talep edilmesini sağlıyor.

AA | 04.01.2018 - 12:02..
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  2. Ekonomi
Savunmada ihracat rekoru

SAVUNMA

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların ihracatın yanı sıra ortak üretim, teknoloji transferi, ortak yatırım gibi yöntemleri kullanması uluslararası pazarlarda yeni kapıları açıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,72 arttı.

REKOR İHRACAT

Böylece 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar olan sektörün ihracatı, 2017'de 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara yükseldi. Geçen yıl ulaşılan bu rakam aynı zamanda savunma ve havacılık sanayiisi açısından bugüne kadar yakalanan en yüksek ihracat miktarı olarak kayıtlara geçti.

Savunma ve havacılık sektörü 2011'de 883 milyon 845 bin, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat yaptı.

Sektörün son 5 yılda gerçekleştirdiği ihracatın ekonomik büyüklüğü ise 8,1 milyar dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı geçen yıl en yüksek seviyeyi 203 milyon 246 bin dolarla aralık ayında yakaladı. Sektörün ihracatının en az seviyeyi gördüğü temmuz ayında ise miktar 99 milyon 965 bin dolar oldu.

Türk lirası bazında sektörün ihracatı 2016'da 5 milyar 70 milyon lira iken, geçen yıl bu rakam 6 milyar 343 milyon 699 liraya ulaştı. Sektörün Türk lirası bazındaki ihracat artışı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

HİNDİSTAN İLK 3'E TIRMANDI

Sektörün yaptığı ihracatta geçen yıl ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 18 artarak 692 milyon 312 bin doları buldu.

ABD'yi, 208 milyon 641 bin dolarla Almanya, 106 milyon 871 bin dolarla Hindistan izledi.

Sektörün ihracatta 2016'da en dikkati çekici artışlardan birini gerçekleştiği Hindistan'a geçen yıl yapılan ihracat da yüzde 125 arttı. Hindistan, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldi.

Bu ülkeleri sırasıyla Fransa, Polonya, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Malezya, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar izledi.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu ülkelerin dışında Ruanda, Bahreyn, Bangladeş, Umman, Filipinler, İrlanda ve Sudan gibi ülkelerde de kayda değer artışlar yaşandı.

Savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatında öne çıkan ülkeler ve yapılan ihracatın ekonomik büyüklüğü şöyle:

ÜLKE

2016 (bin dolar)

2017 (bin dolar)

ABD

587.241

692.312

ALMANYA

185.237

208.641

HİNDİSTAN

47.374

106.871

FRANSA

30.253

59.229

POLONYA

16.631

58.685

İNGİLTERE

64.069

48.539

SUUDİ ARABİSTAN

47.971

44.636

İTALYA

34.465

42.750

MALEZYA

99.422

41.481

AZERBAYCAN

83.617

34.143

TÜRKMENİSTAN

14.361

26.784

KATAR

52.277

24.484

RUANDA

0

21.418

BAHREYN

11.198

18.436

İSPANYA

14.692

16.890

BELÇİKA

15.400

16.547

BANGLADEŞ

354

16.375

KANADA

12.108

15.553

TUNUS

37.459

13.919

HOLLANDA

12.073

13.622
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