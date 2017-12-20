Say Yayınları’ndan 3 yeni kitap

Türkiye'nin önemli yayınevleri arasında yer alan Say Yayınları, yayımladığı üç yeni kitapla kültür hizmeti yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan, A.Douglas Stone'nin kaleminden çıkan Einstein ve Kuantum, Thomas Paine'nin yazdığı Akıl Çağı ve Avusturyalı büyük tarihçi Joseph Von Hammer'in Haşhaşilerin EsrarlıTarihi isimli kitaplar okuyucularla tanıştı.

JOSEPH VON HAMMER - HAŞHAŞİLERİN ESRARLI TARİHİ

Yaşadıklarımızın gerçeğine neden bir türlü erişemiyoruz? Neden gerçek, yaşadığımız dünyada ışımasıyla kararması bir olan bir fotoğraf filmine dönüştü? Bu gerçeğin kırılgan tabiatından mı yoksa yaşadığımız dünyanın gerçeğe giderek kendini kapatan karanlık ahvalinden mi ileri geliyor?

HAKİKAT VE MUBAH

Bu sorular menziline doğru ne kadar çatallanırsa çatallansın şurası kesin: Yaşadıklarımızda ister dert edinmediğimiz ister peşine düşüp yeter sebatla takip etmediğimiz için erişemediğimiz gerçek biz istesek de bizim peşimizi bırakmıyor:

Bir ülkenin düzlüğüne dün dağlık bölgeler ve bu sonuncularına da içine dağılmış kaleler veya müstahkem mevkiler hükmederdi. Dün buralara haşin dincilik ve sofuluk perdesi altında “Hakikat diye bir şey yok, her şey mubah” yaygarasıyla ‘ibahiye’ sancağının altında toplananlar yuvalanıyordu.

DEVLET İÇİNDE DEVLET

Buraların cebir veya hileyle efendileri olmak, devlet içerisinde devlet olarak varlıklarını sürdürmek bunların temel siyasi hedefiydi. Bu hedeflerine bağlılarının kör itaat ve bağnaz fedailiği sayesinde kralları desise veya korku ile dehşete düşürmek, düşmanlarına karşı katillerin eline silah vermek suretiyle ulaşıyorlardı.

GEÇMİŞ VE GELECEK

Bugün bu müstahkem mevkilere kimler, hangi siyasi maksatlarla yuvalanıyor? Dünün ‘ibahiye’sinin yerini bugün kim, hangi sloganlarla alıyor? Bu sloganlar nerede, hangi eller tarafından hazırlanıp tedavüle sokuluyor? Dün başımıza gelenlerin gerçeğini aydınlatmadan bugün başımıza gelenleri anlayamayız.

GİZLİ CEMİYETLER

Kitap bu ve benzeri soruları bir istikamet üzere düşündürmenin yanı sıra gizli cemiyetlerin zayıf hükümetlerde tehlikeli hatta ölümcül tesirinin canlı bir tablosunu ortaya koyup dinin dizginsiz ihtirasın emellerine korkunç yataklığının ikna edici tasvirini sunmaktadır.

Yazar: Joseph Von Hammer

Çeviren: Ahmet Aydoğan

Baskı yılı: 2017

Türü: Tarih

Syf: 400

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Kitap Yurdu

THOMAS PAİNE - AKIL ÇAĞI

Akıl Çağı’nda Thomas Paine kurumsallaşmış dini ve Kitabı Mukaddes’in meşruiyetini sorgular, deizmi felsefi açıdan tartışır. Hıristiyan Kilisesinin yozlaşmış bir yapı olduğuna ve siyasal iktidar elde etmek için çabaladığına işaret eder.

SORGULANMAYAN HİÇBİR ŞEY OLAMAZ

İnsanların vahiy yerine aklın peşinden gitmeleri gerektiğini, mucize diye bir şey olmadığını ve Kitabı Mukaddes’in tanrısal esin içermeyen sıradan bir metin olduğunu öne sürer. Paine’e göre, sorgulanamayacak hiçbir şey yoktur, özellikle de din sorgulanmalıdır. O Newtoncudur, yani evrendeki her şeyin, hatta Tanrı’nın bile evrenin yasalarına tabi olması gerektiğine inanır. Her şeyin yasalara tabi olduğu evrende mucizeye ve vahye yer yoktur.

PAİNE DÜŞÜNCELERİNDE DOLAYI ELEŞTİRİLDİ

Tanrı evreni yasalarıyla birlikte tasarlamış ve yaratmıştır ama artık ona ne vahiyle dolaylı olarak ne de iradesiyle doğrudan müdahale edebilir. Kimilerine göre Akıl Çağı ile Paine deizme yeni, saldırgan ve açıkça Hıristiyanlık karşıtı bir renk katmıştır. Döneminin eleştirmenleri onun söylemini “kaba” ve “saygısız” bulmuştur. Yazarın bu tür eleştirilere hedef olmasının sebebi mesajını toplumun her kesimine ulaştırmak istemesidir.

Yazar: Thomas Paine

Çeviri: Şükrü Alpagut

Türü: Dini, felsefi

Baskı yılı: 2017

Syf: 250

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İdefix

A. DOUGLAS STONE - EİNSTEİN VE KUANTUM

Einstein ve Kuantum 2014 yılında Physics World dergisince en iyi on bilim kitabından biri olarak belirlendi ve Phi Beta Kappa Society tarafından Phi Beta Kappa Ödülü’ne layık görüldü.

ALBERT EİNSTEİN'İN EVREN ANLAYIŞI

Einstein’ın “Tanrı zar atmaz,” diyerek kuantum mekaniğini reddetmesi ünlüdür. Einstein atom-üstü evrende geçerli olan yasaların atom-altı evrende geçerli olmadığı görüşünü bir türlü içine sindirememiş, bilimin işini şansa bırakamayacağını savunmuştur. Einstein’ın evren kavrayışı, kuantum mekaniğini reddetmesine karşın kuantum kuramının geliştirilmesinin ardındaki itici güç olmuştur. Bu kitap Einstein’ın kuantum mekaniğinin geliştirilmesine yaptığı katkıların belki de görelilik üzerine yaptığı araştırmalardan daha önemli olduğunu ortaya koyuyor.

EĞLENCELİ VE MERAK UYANDIRAN BİR KİTAP

Herkes Einstein’ın fiziğe esas katkısının izafiyet teorisi olduğunu düşünür. Ancak bu bilimsel ve kolay anlaşılır kitapta A. Douglas Stone, Einstein’ın kuantum teorisinin geliştirilmesini derinden etkilediği tezini öne sürüyor ve okuru ikna etmeyi başarıyor. Stone bu eğlenceli, merak uyandıran ve son derece keyif verici metinle Einstein’ın dehasının yirminci yüzyılın en şaşırtıcı bilimsel keşfine nasıl nüfuz ettiğini canlı bir anlatımla sergiliyor ve kuantum teorisinin tarihini eksiksiz şekilde aktarıyor.

Yazar: A. Douglas Stone

Çeviren: Volkan Yazman

Baskı yılı: 2017

Türü: Bilim

Syf: 408

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D&R

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